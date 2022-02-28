محافظ الشرقية: نسعى لتذليل العقبات أمام المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة.





وأضاف المحافظ، فى تصريح له اليوم الإثنين، أنه بجانب تذليل كافة العقبات يتم تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.

ومن جانبه، أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ يوم حقلى إرشادى عن محصول الكتان صنفى سخا 6 وجيزة 9 بقريتى كراديس وأبو متنا التابعتين لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

وأضاف أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصه بنبات الكتان بداية من خدمة وتجهيز التربة الزراعية ثم الزراعة والتعريف بطرق الرى وتوضيح علامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وأوضح الوكيل الأهمية الاقتصادية لزراعة محصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام (الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش، فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات، كما يستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) فى صناعة الخشب الحبيبى.