إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع فى هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.
وأكدت أن إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذى تم فى العام الماضى، وصلاة القيام على النحو الذى تمت به فى العام الماضى بذات إجراءات التباعد والتخفيف، بحيث تكون مدة صلاة القيام فى حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.
إلا أن هناك محظورات تؤدى إلى غلق المسجد حال ارتكابها وهى:- إقامة موائد الرحمن داخل المسجد، الاعتكاف، إقامة الدروس والأنشطة بالمساجد، فتح الأضرحة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من الأوقاف بشأن شهر رمضان.. إغلاق المساجد فى 5 حالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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