وكيل وزارة الصحة ببنى سويف يبحث الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - بحث وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مع الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة وفريق عمل مشروع (تعزيز صحة مصر لتنظيم الأسرة)، الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة.





واستعرض وكيل وزارة الصحة - فى تصريح اليوم الإثنين - البيانات الأساسية لتنظيم الأسرة داخل المحافظة، وما تم تحقيقه من إنجازات لخفض معدل المواليد ورفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالمحافظة، وأهم الأنشطة التى تم تنفيذها من خلال المشروع داخل المحافظة، وآلية التنسيق بين الإدارات المعنيه للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة.

ووجه عبد الخالق مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام النسا والتوليد بالمستشفيات لرفع معدلات تركيب "وسيلة أمان" بعد الولادة بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم عرض مستهدفات محافظة بنى سويف فى ضوء خطة تنميه الأسرة المصرية 2021 حتى 2034.