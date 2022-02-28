وكيل وزارة الصحة ببنى سويف يبحث الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة

واستعرض وكيل وزارة الصحة - فى تصريح اليوم الإثنين - البيانات الأساسية لتنظيم الأسرة داخل المحافظة، وما تم تحقيقه من إنجازات لخفض معدل المواليد ورفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالمحافظة، وأهم الأنشطة التى تم تنفيذها من خلال المشروع داخل المحافظة، وآلية التنسيق بين الإدارات المعنيه للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة.
ووجه عبد الخالق مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام النسا والتوليد بالمستشفيات لرفع معدلات تركيب "وسيلة أمان" بعد الولادة بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم عرض مستهدفات محافظة بنى سويف فى ضوء خطة تنميه الأسرة المصرية 2021 حتى 2034.
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