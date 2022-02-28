وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية: نقطة تحول تاريخية في الإدارة الحديثة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا هامًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للشئون الإدارية، اليوم الاثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضورقيادات الوزارة
وخلال الاجتماع ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العديد من الموضوعات المتعلقة بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية الجديدة وأهمها التحول الرقمي ، واستكمال تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة وبخاصة فيما يتصل باستخدام أحدث نظم الرقمنة والتحول الرقمي، مؤكدًا معاليه أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية نقطة تحول تاريخية في مجال الإدارة الحديثة ، وعلينا الاستفادة القصوى من تطور نظم المعلومات وعصر الرقمنة.
كما أكد على أهمية الاستفادة من ذلك في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف .
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