خفض الانبعاثات والتكيف.. وزيرة البيئة تجتمع مع البعثة الفنية الأولى لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تولي أقصى اهتمام لتنظيم استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وأن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثةً، للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق الذي يعبر عن مكانة مصر الحقيقية وعراقة شعبها؛ حيث يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، كل خطوات الإعداد اللوجيستي والتنظيمي والموضوعي، أولاً بأول؛ كما يتم العمل على الانتهاء من إعداد استراتيجية المساهمات الوطنية لانبعاثات تغير المناخ وصياغة المشروعات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع البعثة الفنية الأولى لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة UNFCCC، لمناقشة خارطة الطريق لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وآخر مستجدات التجهيزات اللوجيستية والفنية للمؤتمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال فعاليات جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، في 11 يناير 2022، ضمن أعمال المنتدى الرابع لشباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد تطرق إلى أن زعماء العالم، وفي جلسة سابقة، قد أجمعوا على أن التغيرات المناخية، أصبحت قضيةً حاكمةً، تتطلب سرعة المواجهة التي تناسب التحدي.

اجتماع وزيرة البيئة، مع البعثة الفنية الأولى لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة UNFCCC، تناول مناقشة اتفاق الدولة المضيفة والملحقات الخاصة به، والوقوف على آخر مستجدات تصميم وتخطيط مكان انعقاد المؤتمر؛ حيث تم عرض مخطط لتصميم الموقع ومخطط لتوزيع مواقع أنشطة المؤتمر، ومنها: المنطقة الزرقاء، مكان الفعاليات الجانبية، مجموعات العمل والمراقبين، وموقع الأجنحة والمعارض المشاركة، مع إضافة مساحة للمنطقة الخضراء، بناءً على طلب البلد المضيف، مصر، ليضم فعاليات المجتمع المدني، وبعض المعارض للمبتكرات المصرية ومشاركات القطاع الخاص المصري؛ وطلبت وزيرة البيئة تخصيص مساحة للشباب داخل فعاليات المؤتمر تحت مسمى: المشروع الأخضر Green venture، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضمان مشاركة فاعلة للشباب وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم ومبتكراتهم وقصص نجاح رواد الأعمال والمجتمع المدني لمواجهة آثار تغير المناخ، مما يتيح للمؤتمر دفعةً قويةً، مع سعي الدولة ليكون مؤتمراً للتنفيذ؛ وقد وأشاد ممثلو السكرتارية بالمقترح، الذي يعد فكرة ملهمة لإتاحة الفرصة للشباب لقيادة العمل المناخي، خاصةً في أفريقيا.

الدكتور مصطفى مدبولي، وفي كلمته، بجلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المشار إليها، كان قد ذكر أن محاور مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، تشمل: خفض الانبعاثات لأرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، التكيف، التمويل وآلية للمتابعة والتقييم للتأكد، والتقييم العالمي.

وخلال اجتماع وزيرة البيئة، تم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات وفق خطة زمنية واضحة للاجتماعات والفعاليات القادمة؛ وكانت وزيرة البيئة، قد عقدت ورشة عمل لأول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجيستية والتنظيمية لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ؛ حيث قدمت خلالها عرضاً لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصري والهيكل التنظيمي والمؤسسي للمؤتمر؛ حيث يترأس رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا التى تشمل عضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان؛ مشيرةً إلى حرص واهتمام القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة هذا الحدث العالمي؛ مشيرةً إلى المجهودات التي بذلت على المستوى الوطني، ومقترح خطة العمل التنفيذية الخاصة بتنظيم المؤتمر، والتي تتضمن محاور رئيسية، وهي: الاتصالات، الصحة، الإقامة، النقل، الطيران المدني، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.