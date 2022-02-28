نشرة أخبار الفن.. زوج منة عرفة يطالب بتولي محمد صبحي رئاسة المهن التمثيلية.. سماح أنور تزور سمير صبري بالمستشفى بعد سنوات من الخصومة.. وهذه علاقة هدى المفتي بمطرب الراب ويجز

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين الموافق 28 فبراير لعام 2022 بعض الأحداث البارزة والمثيرة للجدل بشكل كبير، ويرصد لكم موقع دوت الخليج أهم أخبار الفن اليوم وذلك خلال السطور القادمة.

زوج منة عرفة يطالب بتولي محمد صبحي رئاسة المهن التمثيلية

دشن الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة هاشتاح «محمد صبحي نقيب الفن»، مطالبًا الجمهور بتفعيله، وذلك بعد دخوله في أزمة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لتطاوله على النجمة الكبيرة إلهام شاهين.

كتب المهدي عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "اللي بيحب الفنان المحترم محمد صبحي يفعل هشتاج (محمد صبحي نقيب الفن)، احنا نقدر نجيب حقه.. لازم نشوف فن محترم يليق بمصر والشخص دا يقدر يعمل كده".

بعد سنوات من الخصومة.. سماح أنور تتوجه لزيارة سمير صبري بالمستشفي

قررت الفنانة المصرية سماح أنور وضع الخصومة التي بعدتها عن الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري جانبًا، وزياته بالمستشفى للاطمئنان عليه ودعمه في أزمته الصحية الأخيرة.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن ذلك الأمر، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانًا بين أعز الأصدقاء.. زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري".

وتابع راصدًا تفاصيل الزيارة:" كان سمير نائمًا ولم تشأ أن توقظه، ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات".

واختتم طارق الشناوي حديثه كاشفًا تطورات الأزمة الصحية لسمير صبري: "سمير انتقل إلي مستشفي آخر تنفيذًا لقرار الأطباء لاجراء قسطرة القلب، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بعلاجه علي نفقة الدولة.. غدًا ان شاء الله يقدم في برنامجه ذكرياتي الحلقة التي سجلها مع ليلي علوي في المستشفي وتتضمن أيضا رسائل للعديد من أصدقاءه البرنامج يبث الساعة الرابعة علي موجات محطة الأغاني الرسمية".

الجمهور يهاجم هدى المفتي بسبب تراك «البخت» لـ ويجز.. فما العلاقة؟

شن رواد السوشيال ميديا حملة هجوم على الفنانة المصرية هدى المفتي، وذلك بعد أن طرح مطرب الراب ويجز مباشرًة تراك جديد بعنوان «البخت».

تعد «البخت» لـ ويجز جديدة من نوعها، حيث أنه للمرة الأولى يطرح فيها مطرب الراب تراك حزين يشكو خلاله من ترك حبيبته له، ومنذ أن طرحها بدأ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطف معه ووجه أصابع الاتهام للفنانة هدى المفتي بأنها هي حبيبته التي خذلته.

وجاءت تلك التخمينات بعد أن تعاون الثنائي سويًا في مسلسل «بيبمو»، وظهرت هدى من كواليس إحدى حفلات ويجز وهي تغني معه.

ومن أكثر العلامات التي أكدت للجمهور ارتباطهما، وضعهما لذات الايموجي ببايو الحساب الرسمي في «انستجرام» وهي حمامة بيضاء.

هشام المليجي عن تصريحات جارته: «أخطأت في حقي ومطلبتش منها أي مساعدة»

خرج الفنان هشام المليجي عن صمته ليكشف حقيقة تصريحات جارته حول كونه يعاني من اكتئاب شديد بسبب قلة مشاركته في أعمال فنية.

وكتب هشام المليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير.. شكرًا جزيلًا على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد، لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور،".

وتابع:"ولكن بعد أن صور وتناقلته المواقع والصفحات، ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لا بد وأن أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة".

واستطرد: "كثير من التعليقات عن أن الفن شلل وواسطة وغدار، ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر آخر للدخل.. وده مش عيب طبعا وفيه فاكرين إننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية، مش عارف هو يقصد مين.. طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص.. بس تعبير تسول غير لائق".

واختتم هشام المليجي حديثه موجهًا رسالة إلى المواقع الإخبارية: "أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداوله.. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع إنها أشياء مشروعة، وعند البشر ولا تعيب أحد.. شكرًا وأسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع.. وتمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".