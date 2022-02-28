/682286/بصورة-تجمعهما-أمل-رزق-تكشف-تفاصيل-عزاء-والدتها

نشرت الفنانة أمل رزق تفاصيل عزاء والدتها، وذلك حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام حيث نشرت صورة تجمعها بالراحلة والدتها، وصرحت أن العزاء مقتصر على المنزل فقط.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل عزاء والدة الفنانة أمل رزق وذلك خلال السطور القادمة.

عزاء والدة أمل رزق

شاركت الفنانة أمل رزق متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن طريق نشر صورة تجمعها بأمها، وعلقت عليها بتفاصيل العزاء، حيث قالت: أمي ونور عيني اقتصر عزاء المرحومه والدتي على العزاء بالمنزل لمده ثلاثه أيام اخرهم اليوم بخاتمة القرآن مع صلاه العشاء لا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم.

أمل رزق ومرض والدتها

في سياق متصل، قد شاركت أمل رزق جمهورها مشاعرها الحزينة خلال الأيام الأخيرة؛ وذلك بسبب تعب والدتها وتواجدها في المستشفى، ونشرت صورة لنفسها وكتبت عليها: بجد الام اغلى حاجه فى الدنيا ربنا يشفيكى يا امى ويديكي الصحه هتعدى ان شاء الله بحبك يا قلبي، وكانت أمل تأمل بأن تتعافى والدتها لآخر لحظة، لكنها توفت بعد أيام قليله.

وفي يوم 26 من فبراير نشرت الفنانة أمل رزق خلال حسابها الرسمي على إنستجرام خبر وفاة والدتها، حيث قالت: أمي الغالية في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعزاها متابعيها في والدتها ببالغ الحزن والآسى.

آخر أعمال أمل رزق الفنية

وللفنانة أمل رزق العديد من الأعمال المتنوعة، فمنها التليفزيوني حيث قدمت دور «أم كرم» كضيف شرف في مسلسل أفراح القبة، لعام 2016، وشاركت بدور«أمينة» في مسلسل للحب فرصة أخيرة، الذي تم عرضه عام 2018 كما قامت بدور «ست الحسن» في مسلسل الطبال في نفس العام، بينما شاركت في مسلسل إذاعي باسم رابع جار، قدمة فيه دور «فطيمة» عام 2018، وشاركت أمل في المسرح، من خلال دورها في مسرحية زقاق المدق، على اسم الفيلم القديم التي قامت شادية ببطولته، وهو مأخوذ من رواية بنفس الاسم للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ.

كما تتميز أدوار الفنانة أمل رزق دائمًا بالتباين، رغم بساطتها لكنها لها أثر بين كلًا من أعمالها التليفزيونية والسينمائية والمسرحية والإذاعية.