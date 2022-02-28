أسامة نبيه مدير فني للزمالك بشكل مؤقت خلفاً لكارتيرون

/682291/أسامة-نبيه-مدير-فني-للزمالك-بشكل-مؤقت-خلفا-لكارتيرون

أستقر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تعيين أسامة نبيه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل مؤقت.

وجاء تعيين أسامة نبيه مدير فني للفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، ولحين تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي، كما أعلن مرتضى منصور خلال جلسته مع كارتيرون، الذان أتفقوا فيها على إنهاء التعاقد بالتراضي.

ويقود أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود الزمالك خلال المباريات القادمة، لحين الإستقرار على مدير فني جديد، وسيكون الثنائي ضمن الجهاز الجديد مع المدرب الأجنبي، الذي سيتعاقد معه الفارس الأبيض.

الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون

قرر مسؤولو نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون مكتفيا بالفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

وعقد مسئولي الزمالك جلسة مع المدير الفني وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".

تقديم شكوى مرتضى منصور

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

وأردف: "بكرا هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا، لأنه بعت خطة هروبه لأمير مرتضى بالغلط، وهو مخلص مع فريق سعودي وهو على زمة نادي تاني ودا غير قانوني".