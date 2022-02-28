/682295/جاهزين-شيرين-عبد-الوهاب-تشوق-الجمهور-لحفلها-بالكويت

شوقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور لحفلها الجديد بدولة الكويت الشقيقة، والتي من المقرر أن تحيها في يوم 11 من شهر مارس المقبل، ضمن احتفالات النجوم باليوم الوطني الكويتي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل المطربة شيرين عبد الوهاب في دولة الكويت

وروجت شيرين عبد الوهاب لحفلها من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليها، قائلة: «جاهزين يا اهل الكويت؟ وحشتوني جدا، إن شاء الله حكون معاكم يوم ١١-٣ في الكويت الحبيبه».

وسبق وأن هنأت شيرين عبد الوهاب الجمهور الكويتي باليوم الوطني، فقالت: «كل سنة وأنتم طيبين يا غاليين على قلبى يا أهل الكرم، خالص التهانى للشعب الكويتى الشقيق بالعيد الوطنى لدولة الكويت الحبيبة، وأشوفكم إن شاء الله يوم 11 - 3 فى حفلتى بالكويت».

شيرين عبد الوهاب تتعرض التنمر

من ناحية اخرى، كانت قد تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتنمر عدد من رواد السوشيال ميديا بعد أن ظهرت في صورة تبين من خلالها وزنها الزائد، فجاءت تعليقاتهم على النحو الآتي: شيرين أكلت عبد الوهاب”، وتعليق آخر قال: “المرجو عدم التنمر، لأنها واضح عليها أنها تتناول أدوية الاكتئاب”، وكتب شخص آخر: “ممنوع التنمّر اكيد بس الممنوع الفنان ما يراعي نظرة معجبينو عليه هي طالعة ع السوشال ميديا ومنها ببيتها”.

بينما دافع عنها البعض فكتب: “ادوية الاكتئاب للأسف فيه منها بيزود في الوزن جدا ربنا يشفيها ويسعدها وتقدر ترجع زي الأول وأحسن”، ومن التعليقات آيضًا: “ترة عادي الفنان يضعف ويسمن ويحزن ويضحك ويفرح يعني هوة بشر عادي جدا اني بالنسبة الي احب شرين وهية جميلة وربي يسعدها وتنسى وصعب النسيان اكيد”.

آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان من خلال برنامج «الدوم»، في الحفل الافتتاحي للبرنامج الذي أقيم منذ يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلالة واحدة من أشهر أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.