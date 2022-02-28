القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولاً عملاً وخلقًا، مضيفًا أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وألقى اللواء أ.ح وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد خلالها على أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائمًا بضرورة التأسى بذكرى الرسول الكريم، الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد، واحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله، مؤكدًا على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.