/682318/وزير-الأوقاف-يعقد-اجتماعا-بمقر-الوزارة-بالعاصمة-الإدارية-ويؤكد-الانتقال-للعاصمة-الجديدة-نقطة-تحول-تاريخية-في-الإدارة-الحديثة

عقد معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا هامًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للشئون الإدارية، اليوم الاثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل من : الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة ، والمهندسة راندا صلاح دسوقي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، والمهندس هاني أحمد عدلي مدير عام البنية الأساسية لنظم المعلومات ، ومحمد طلعت مدير عام الشئون الإدارية ، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي أحمد سعد مدير عام الأمن ، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

دوت الخليج مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع ناقش معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العديد من الموضوعات المتعلقة بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية الجديدة وأهمها التحول الرقمي ، واستكمال تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة وبخاصة فيما يتصل باستخدام أحدث نظم الرقمنة والتحول الرقمي، مؤكدًا معاليه أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية نقطة تحول تاريخية في مجال الإدارة الحديثة ، وعلينا الاستفادة القصوى من تطور نظم المعلومات وعصر الرقمنة. كما أكد على أهمية الاستفادة من ذلك في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف .

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