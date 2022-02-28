/682298/أثناء-زيارتها-بقنا-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-النواب--تعيين-العمالة-وافتتاح-مركز-شباب--صور

طالب عدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز شباب محافظة قنا من وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال زيارتهما الي محافظة قنا وتفقدهم لمراكز شباب المحافظة وأكتشاف المواهب بتعين العمالة المؤقته في مراكز الشباب نظرا لعدم وجود لهم واماكنهم فارغة في مراكز الشباب .

وطرح محمد علي عمدة بقري دندرة علي وفد لجنة الشباب عددا من المشكلات التي تواجههم ، منها عدم قانونية المساحة المخصصة لمركز الشباب والملاعب المقامة عليها، لافتا إلي أن محافظة قنا ومديرية الشباب ، اقترحة تخصيص أرض جديدة مساحتها 1800 متر لاقامة مركز شباب جديدة عليها ، ولكن المشكلة تتمثل في بُعد مسافة تلك الارض عن القرية، واقترح أهالي القرية، الحصول علي قطعة أرض من أرض الإصلاح الزراعي التي تملكها الدولة داخل القرية، ولكن مسؤولي المحافظة أكدوا صعوبة ذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية .

لجنة برلمانية فى قنا

واستمع النائب محمود حسن رئيس لجنة الشباب لمطالب تعيين العمالة، بأن هناك كتابًا دوريًّا صادرًا من رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية يمنع التعاقدات الدائمة والمؤقتة،وأضاف رئيس لجنة الشباب أن بعض التنفيذيين مصرون على مخالفة القانون ويطالبون بحق الانتفاع رغم الإعفاءات التي نص عليها القانون، متابعًا: "نحن حريصون على تطبيق القانون ومصرون على تنفيذه"يذكر أن حضر الي محافظة قنا وفد لجنة الشباب كلاً من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، وأسامة عبد العاطي، وأحمد الشناوي، وولاء عبد الفتاح، وهادية حسني، وآية مدني، ومحمد لبيب، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة .

وأثار عد من رؤساء مجالس ادارة مراكز الشباب بمحافظة قنا ، خلال لقاءهم بلجنة الشباب والرياضة ، عدد من المشكلات التي تواجهم ، والمتعلقة بوجود عجز صارخ في العمالة ، ومطالبة المحليات لهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل حق الانتفاع،

جاء ذلك علي خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لعدد من مراكز الشباب والاندية الرياضية بمحافظة قنا .

وأكد عدد من رؤساء مجالس ادارة مراكز الشباب ، انهم يقومون بانفسهم بتنظيف مركز الشباب لعدم وجود عمالة ، مطالبين وزارة الشباب بتعيين عمالة مؤقتة لحل تلك الاشكالية أو السماح لهم بالتعاقد مع عمالة يومية .