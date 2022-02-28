/682314/الفنان-عبدالله-عاشور-يطلق-أغنيته -الجديدة-شهر-و-يومين-مع-الفنانه-ليله-السويدي

أصدر الفنان عبدالله عاشور أغنيته الجديدة باسم "شهر و يومين" مع الفنانه ليله السويدي.

دوت الخليج

الاغنية تحكي عن الاختلاف الكبير بين الرجال و النساء في حالة الانفصال بطريقة كوميدية و خفيفة.

الاغنية من كلمات و الحان عبدالله عاشور و توزيع المؤلف الموسيقى "محمد نوارة" و تسجيل مهندس الصوت الكبير "محمد إسماعيل" و من اخراج "احمد نبيل"

الفنان عبدالله عاشور يطلق أغنيته الجديدة "شهر و يومين" مع الفنانه ليله السويدي

يذكر أن المطرب عبدالله عاشور طرح من خلال قناته الرسمية على يوتيوب أغنية " محلوة"، و قام بإهدائها للتليفزيون والإذاعة المصرية لتذاع لأول مرة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة.

وقدم عاشور تجربة دويتو مع الفنانة حنان ماضى تحمل اسم «جبر القلوب» وهي أغنية تدعو إلى جبر الخواطر، وتبرز أهميته في حياتنا، الأغنية من كلمات عبدالله عاشور، وألحان الملحن والموسيقى أحمد عاصم وتوزيع موسيقى من الموزع الشهير محمد شفيق وهندسة صوتية لمهندس الصوت الشهير خالد رؤوف، وإنتاج الموسيقى والمنتج نصر مرعى.