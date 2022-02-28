/682337/مفاجآت-تسوية-النزاع-آخر-مفاوضات-روسيا-و-أوكرانيا

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، صار حلما جماعيا لكل من يعيش داخل المدن التي تتعرض للهجوم العسكري الروسي، إلا أن العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مازالت جارية علي الأراضي الأوكرانية، في ظل محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار.

دوت الخليج

الرئاسة الأوكرانية أعلنت موافقتها علي إجراء مفاوضات مع روسيا دون شروط، حيث تعقد المفاوضات علي الحدود الأوكرانية البيلاروسية، وبعد موافقة روسيا علي إجراء مفاوضات، رفضت كييف مقترح موسكو تنظيم هذه المفاوضات في بيلاروسيا.

آخر مفاوضات روسيا و أوكرانيا

بعد أيام من الحرب، كان قد أعلن الكرملين استعداده لعمل مفاوضات مع كييف، مقترحا مدينة جوميل في بيلاروسيا كمكان للمحادثات.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موافقته علي هذه الدعوة الروسية، لكن رفض أن تجرى المفاوضات في بيلاروسيا حسب اقتراح موسكو، لأنها شكلت قاعدة خلفية للغزو الروسي.

الوفد الروسي يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع أوكرانيا

ومن جانبه، قال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي، أن بلاده مهتمة بالانخراط في المفاوضات مع أوكرانيا في أسرع وقت، مؤكدا أن الوفد مستعد للمفاوضات في بيلاروسيا حتي الوصول إلي توافق مع أوكرانيا، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه لابد أن يكون متوازن وعادل للطرفين.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأكدت خارجية بيلاروسيا، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة، وتم إعداد منصة للمفاوضات بين موسكو و كييف.

كييف أكدت في بيان نشرته هيئة أركان الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية أبطأت من حدة الهجوم علي المدن الأوكرانية اليوم، وأنها تتنظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا.

تسوية النزاع في الأراضي الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أكد اليوم، أنه من الممكن تسوية النزاع في الأراضي الأوكرانية، في حين الأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا في مجال أمنها القومي.

كما أكد بوتن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم، أن حياد أوكرانيا ونزع السلاح منها شرطان لتسوية الحرب علي أوكرانيا، مشددا علي ضرورة وجود اعترافا بـشبه جزيرة القرم كأرض روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا.