/682316/مصر-تحتكر-المراكز-الثلاث-الأولى-فى-التارجت-سبرنت-ببطولة-كأس-العالم-للرماية

شهدت منافسات اليوم الأول فى منافسات 10 متر تارجت اسبرنت، و 10 متر بندقية ضغط هواء رجال وسيدات ومسدس هواء رجال وسيدات ناشئين وناشئات منافسة قوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقام البطولة خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسنى ورعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها ٦٥ دولة.

نتائج منافسات التارجت اسبرنت:

احتكرت مصر الثلاث مراكز الاولى عن طريق كريم عبد الناصر اول والميدالية الذهبية و طارق ثروت ثانى والميدالية الفضية و احمد فهيم ثالث والميدالية البرونزية بعد المنافسة الشرسة مع ألمانيا وبريطانيا وسلطنة عمان.

نتائج التارجت اسبرنت سيدات :

انيا فيشر من ألمانيا ذهبية المركز الاول و هالة عتمان من مصر المركز الثانى وفضية البطولة و عائشة المِجاني من عمان والمركز الثالث.

نتائج منافسات تارجت اسبرنت ناشئين :

اول على كمال من مصروذهبية البطولة و محمد دوما من مصر وفضية البطولة و ولوكا جومان من المانيا يحصد المركز الثالث وبرونزية البطولة

نتائج منافسات تارجت اسبرنت ناشئات :

فيكتوريا برادبيري من المانيا اول والميدالية الذهبية و ايميلى شوير من المانيا الثانى والميدالية الفضية و ميرا احمد من مصر ثالث والميدالية البرونزية

وفي مسابقة 10 متر سيدات فوز ميلر من فرنسا بذهبية البطولة ، وجاءت الاعبة جلاستينا من روسيا فى المركز الثانى والميدالية الفضية ، وحصلت على المركز الثالث اوزيس من امريكا

نتائج 10 بندقية رجال :

فاز بالنركز الاول ذهبية البطولة سولا من ايطاليا ، وحصل على المركز الثاني وفضية البطولة جانى من شيكو سلوفاكيا، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية برافيتسكى من التشيك.