/682320/رحاب-موسي-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية-إنجاز-جديد-للسيسي-لدعم-الأسرية-المصرية

أشادت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، بالمشروع القومي لتنمية الاسرة، مشيرة الى أن هذا المشروع الضخم يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة، وإقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً.

دوت الخليج

وأكملت عضو مجلس النواب، أن قوة هذا المشروع انه يعمل على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

رحاب موسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إنجاز جديد للسيسي لدعم الأسرية المصرية

وأكملت رحاب موسي، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة سيؤدي الى رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.

كما يهدف الى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.