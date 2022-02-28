/682321/أحمد-سعد-يحتفل-بتصدر-عليكي-عيون-قائمة-الأغاني-في-الوطن-العربي

أصدر الفنان أحمد سعد في عيد الحب خلال فبراير الجاري، أغنية جديدة باسم "عليكي عيون"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي تتصدر الآن قائمة الأغاني في عدد من الدول العربية.

دوت الخليج يرصد احتفال أحمد سعد بأغنيته الجديدة عليكي عيون وتصدرها قوائم الأغاني في الدول العربية

أحمد سعد يحتفل بأغنيته الجديدة عليكي عيون عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد سعد من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة توضح تصدر أغنيته "عليكي عيون" في عدد من الدول العربية، مثل: المملكة العربية السعودية، البحرين، الأوردن والكويت، وعلق عليها وقال:"مع تصدر التريند رقم ١ في مصر.. اغنيه عليكي عيون متصدره التريند في جميع الدول العربيه.. كله بفضل حبكم شكرا جمهوري الحبيب".

تعليقات الجمهور على صورة تصدر أغنية أحمد سعد الجديدة في عدد من الدول العربية

كتب عدد من متابعي أحمد سعد عبر إنستجرام، تعليقاتهم بتهنيئته بنجاح أغنيته الجديدة عليكي عيون، وأنتشارها في الدول العربية المختلفة، فقال له أحد متابعينه:"تستاهل والله النجاح ده كله والقادم اقوي بإذن الله"، وقال له آخر:"الله اكبر مبروك علينا اتشرفت بكتابة اغنية عليكي عيون وبشغلي معاك يا حبيبيي"، وشاركته إحدى محبيه من دولة المغرب الشقيقة وقالت:"طب وعلم المغرب فينو واحنا كمان بنسمعها هنا".

وعلقت واحدة من معجبات أغاني أحمد سعد، وأعربت عن عدم رضاها لانتشار أغاني المهرجانات، وقالت:"ايوه كدا اظهرو ولا تتركوا المهرجانات تكون شعار مصر".

أغاني أحمد سعد من ضمن أفضل 5 أغنيات على تطبيق أنغامي

نشر المطرب أحمد سعد عبر خاصية story على حسابه الرسمي لتطبيق إنستجرام، فيديو يوضح أحتلال أغنيتين من أغانيه الجديدة لمركزين من قائمة أفضل 5 أغاني على تطبيق أنغامي، وظهر في الفيدي أن أغنية "عليكي عيون" تحتل المركز الرابع، وأغنية "سيرينا يا دنيا" المركز الثاني في القائمة، ويتقدم بيهما على أغنيتين "الغزالة رايقة" لكريم محمود عبد العزيز في المركز الثالث، و"تيجي نتراهن" لتامر عاشور الذي يستوطن المركز الخامس، ويتصدر مغني الراب ويجز القائمة بحلوله في المركز الأول بأغنية "البخت".