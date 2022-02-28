/682326/هاني-رمزي-وداليا-البحيري-ضيوف-على-برنامج-أحلى-كلام-في-هذا-الموعد

يحل الثنائي الفني هاني رمزي، والفنانة داليا البحيري، ضيوف على برنامج «أحلى كلام»، الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي عبر قناة قناة الحياة، وذلك في يومي الجمعة والسبت المقبلين في تمام الساعة العاشرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة هاني رمزي مع داليا البحيري يومي الجمعة والسبت

وتشهد حلقة هاني رمزي وداليا البحيري عدد من المواقف الطريقة والمسلية، ومن المقرر أن يتحدثا عن آخر أعمالهما الفنية معا والتي أتت بعنوان «أبو العربي»، وهو عمل مسرحي مأخوذ من اسم فيلمه القديم «أبو العربي»، الذي شارك به مع الفنانة منى شلبي.

ويشارك في المسرحية بجانب هاني رمزي، وداليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، وهي من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة

هاني رمزي في القاتل الذي أحبني

من ناحية أخرى، انتهى الفنان هاني رمزي من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «القاتل الذي أحبني»، الذي يخوض بطولته بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي دارت أحداثه في أحد في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ممزوج بالغموض والإثارة، ويعتمد في حلقاته على وجود العديد من الألغاز التي يحتار المشاهد في حلولها حتى آخر حلقة مع رحلة الرسام الذي يلعب دوره هاني رمزي.

داليا البحيري تعود لمسلسل «يوميات زوجة مفروسة»

وتعود داليا البحيري لتقديم مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، والذي تشارك بطولته مع وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوي عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني وأحمد سالم وداليا الخولي.

وكان آخر ظهور لداليا البحيري في مجموعة صور شاركها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها بأطلالة مبهجة، تتكون من بطلون أبيض، وبلوزة خضراء، وضعت فوقهما معطف مزرقش بدرجات اللون الأزرق، وأضافت لهذه الإطلالة قفازات زرقاء من الجلد، مع منديل ملون حول عنقها، إلى جانب النظارة الحمراء والشنطة البرتقالية التي استخدمتها في بعض الصور.