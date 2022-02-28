/682327/إيناس-عبد-الحليم-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية-أول-إستراتيجية-وطنية-متكاملة-طموحة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع الضخم هو أول إستراتيجية وطنية متكاملة طموحة تستهدف الأسرة المصرية، وتعمل على تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

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وأضافت الدكتور يناس عبد الحليم، أن هناك محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، وذلك بهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية.

إيناس عبد الحليم: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أول إستراتيجية وطنية متكاملة طموحة

وأكملت عضو مجلس النواب: كلمات الرئيس كانت بمثابة كشف حساب يدل على أن الرئيس يعيش وسط المصريين كواحد مهنم، وجاء ذلك حينما أكّد الرئيس السيسي، أنّ خروج المواطنين في 2011 كان سببه عدم وجود رضا مجتمعي، وقال: "الناس مكنتش مبسوطة بس مش عارفة ليه.. مكنتش راضية بس مش عارفة ليه.. مفيش حاجة مكفية.. مفيش تعليم كويس".

وأكملت: "بدل ما الناس يقولوا إن أداءنا متواضع عملوا الدولة خصم وعملوا دراما.. المهم هو الحفاظ على الدولة وعدم انزلاقها مرة أخرى للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصله 2011.. الناس صحيح كانت تعبانة وعاوزة تغير لكن تغير إزاي.. إحنا عاوزين نغير أسباب تردينا".

وطالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، كافة المصريين للوقوف دعما خلف القيادة السياسية والتصدى لمحاولات اجهاد اى تنمية حقيقية، والعمل على استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي.