/682330/باتشيكو-يعرض-نفسه-للعودة-لتدريب-الزمالك

عرض جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، العودة لتدريب الفريق مرة أخرى، خلفاً لباتريس كارتيرون، الذي أعلن مجلس الإدارة إقالته اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث محامي المدرب البرتغالي باتشيكو، بأنه لن يمانع في تولى مهمة تدريب الزمالك إذا عرض عليه مجلس الإدارة، ولكن لم يتم التفاوض معه لقيادة الفريق حتى الأن.

وقاد أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود التدريبات، بعد إقالة باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل رسمي عن الزمالك اليوم.

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

تراجع مستوى الزمالك

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

يعرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالعصبية والمعاملة القاسية مع المقصر في عمله أو الخزل، والتي شاهدها في الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة وتراجع نتائج الفريق.

الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون

قرر مسؤولو نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون مكتفيا بالفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

وعقد مسئولي الزمالك جلسة مع المدير الفني وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.