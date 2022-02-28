/682331/بعد-نجاح-عليكي-عيون-أحمد-سعد-يعلن-طرح-بنادي-عليك

أعلن الفنان والمطرب أحمد سعد عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «بنادي عليك»، وذلك بعد أن حققت أغنيته الجديدة «عليكي عيون»، نجاحا ساحقا منذ طرحها في عيد الحب المنقضي عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليجيرصد تفاصيل أغنية أحمد سعد الجديدة بنادي عليك من البومه الجديد وسع وسع

وتعد أغنية أحمد سعد الجديدة والتي أتت بعنوان «بنادي عليك»، ضمن أغنيات ألبومه الجديد «وسع وسع»، والذي روج لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل والتعليق عليه: «انتظرونا، بنادي عليك، تاني أغاني ألبوم وسع وسع، انتاج مزيكا».

تفاصيل أغنية عليكي عيون

الجدير بالذكر أنه، طرح الفنان أحمد سعد منذ أيام، تزامنا مع احتفالاته بعيد الحب المنقضي، أحدث أعماله الغنائية والتي أتت بعنوان «عيكي عيون»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

وتعد «أغنية عليكي عيون» من كلمات محمد الشافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي مشترك بين محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وإنتاج شركة مزيكا.

وجاءت كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة، على النحو الآتي: «عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. ف أكون أنا وانتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار.. عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار».

أحمد سعد يشارك في السباق الرمضاني 2021

من ناحية اخرى، شارك أحمد سعد بالسباق الرمضاني لعام 2021 لعمل أغنية حملت عنوان “كل يوم” التى طرحت على مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة مصطفي شعبان، وعمرو سعد، والأغنية من الحان اسلام معز، وكلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح.

كما شارك أيضا في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان والقنانة سمية الخشاب، وهو يتغنى في فرح الثنائي خلال أحداث العمل الأمر الذي أحدث ضجة عريمة آنذاك، وتصدر بسبب أحمد سعد مؤشرات البحث للعدد من الايام، وكان في صدارة المواقع الاخبارية.