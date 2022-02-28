بالأسماء.. لاعبي الزمالك التي لم تجدد مع الفريق حتى الآن

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخله هاتفيه أمس في برنامج "تخاطيف مع شريف" على قناة الحدث، عن الموعد النهائي لتجديد عقود اللاعبين مع النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد 8 لاعبين في نادي الزمالك في الوقت الحالين لم يتم التجديد لهم، بسبب عدم توصل لإتفاق بين الطرفين، على بنود العقد.

بالأسماء لاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد

ونرصد لكم في السطور القادمة الأسماء التي لم يتم التجديد لها بعد مع نادي الزمالك: " طارق حامد - أشرف بن شرقي - محمد أبو جبل - عمر السعيد - حازم إمام - رزاق سيسيه - محمد أوناجم - محمد أشرف روقا".

وجاء الموعد الأخير التي فرضة مرتضى منصور على لاعبي الزمالك، الخميس المقبل من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثانية مساء.

الموعد النهائي لتجديد العقود بالزمالك

وأضاف مرتضى منصور الموعد النهائي الخميس المقبل، ولو هناك تأخير خمس دقائق من لاعب بعد الساعة الثانية، مش هخليه يلمسها تاني في الزمالك.

ويأتي ذلك بعد إهمال لاعبي الزمالك الذين لم يجددوا عقودهم في القوت الحالي، والتي تنتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأشار مرتضى في تصريحاته عن التوعد في إيقاف اللاعبين بسبب عدم التجديد، مع الزمالك والتي لم يستجيب منهم أحد على الموعد إلا طارق حامد، حسب ما صرح رئيس النادي.

إقالة باتريس كارتيرون

قرر مسؤولو نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون مكتفيا بالفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

وعقد مسئولي الزمالك جلسة مع المدير الفني وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.