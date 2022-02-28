وافتتح فعاليات الورشة المستشار مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، حيث نقل سيادته تحية النائب العام لجمهورية مصر العربية لكافة المشاركين، مشيرا إلى أهمية عقد الدورات التدريبية وورش العمل فيما بين أعضاء الجمعية بهدف تبادل الخبرات وآليات التحقيق فى مختلف الجرائم؛ تحقيقا لغاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام نحو إيجاد ممارسات جادة على أرض الواقع تعزز من مواجهة كافة الجرائم، خاصة جرائم الجماعات المنظمة عبر الوطنية.
وقد تناول الحضور أفضل الممارسات والتحديات فى استرداد عائدات الجرائم الجنائية عبر ثلاث جلسات، حيث استعرض ممثلو النيابات العامة بالأردن والسعودية والبحرين فى الجلسة الأولى الإطار التشريعي والمؤسسي لآليات استرداد عائدات الجرائم المهربة للخارج على المستوى الوطني، ودور سلطات التحقيق والمحاكم وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية المعنية فى استرداد تلك العائدات.
كما استعرض السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، ورئيس للنيابة بذات الإدارة ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة الفلسطينية فى الجلسة الثانية التحديات الراهنة فى مجال استرداد تلك العائدات، حيث أوضحوا الصعوبات والإشكاليات التى تواجه التحقيقات القضائية وكيفية التغلب عليها، كما عرضوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصة بعملية استرداد تلك العائدات.
وتناولت الجلسة الثالثة كيفية الاستفادة من آليات التعاون الدولي فى مجال استرداد تلك العائدات، إذ استعرض رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية وممثل عن النيابة العامة المغربية دور المؤسسات الدولية والإقليمية فى تسهيل آليات استرداد الأموال المهربة للخارج، والصعوبات والعقبات التى تواجه التعاون الدولي فيها وكيفية التغلب عليها، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية المختصة خلال عمليات استرداد تلك الأموال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة المصرية تعقد ورشة عمل لأعضاء جمعية النواب العموم العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.