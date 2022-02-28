محافظ أسوان يوجه بمتابعة وإنهاء مشروعات حياة كريمة وفقًا للبرامج الزمنية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية الأجهزة التنفيذية بمتابعة المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على أية معوقات للتعامل الفورى معها، ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها لسرعة تنفيذ المشروعات وإنهائها وفقا للبرامج الزمنية المقررة لها.





وأكد عطية - فى بيان اليوم الإثنين - ضرورة استكمال المرور الميدانى من كافة الجهات المختصة، وفريق وحدة حياة كريمة، وتدوين أية ملاحظات يتم رصدها داخل منظومة العمل، مع رفع تقرير بموقف المشروعات المختلفة ومعدلات ونسب التنفيذ للمحافظ، يعقبه رفع تقرير تفصيلى شامل لمجلس الوزراء.

كما وجه بدخول أى مشروع يتم إنهاؤه للخدمة لتحقيق الاستفادة المثلى منه للمواطنين بنطاق القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية والتى تشمل حاليا جميع قرى مراكز أسوان الخمس بإجمالى 39 وحدة محلية قروية، و115 قرى توابع و380 نجعًا وكفرًا وعزبة.

وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروعات (حياة كريمة) تتراوح مابين 35% إلى 100% بإجمالى مشروعات 859 مشروعًا وبتكلفة 14 مليارًا و423 مليون جنيه داخل 35 قرية رئيسية، و109 قرى فرعية و336 نجعًا وكفرًا وعزبة.

وعلى صعيد آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال مراجعة تراخيص المحلات المتواجدة داخل السوق السياحى القديم بمدينة أسوان، والتعامل الفورى مع أية مخالفات لخط التنظيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

وقال رئيس الوحدة المحلية للمركز المهندس سيد مدنى إنه تم غلق 5 محال من بينها 2 محل غلق دائم لعدم وجود ترخيص، و3 محال تم إصدار قرار غلق لهم لمدة 5 أيام لمخالفة الترخيص وحدود التنظيم، لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع ذلك تنفيذ حملات إزالة للإشغالات المختلفة، والتعامل أولا بأول معها بهدف إعادة الإنضباط بالشكل المطلوب.