الهجرة: متابعة يومية من القيادة السياسية لموقف الطلاب المصريين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشددت وزيرة الهجرة خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" اليوم الإثنين، مع الطلبة الدارسين بأوكرانيا فى إطار المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا فى هناك - على أن الحفاظ على حياتهم له الأولوية القصوى.

وطلبت وزيرة الهجرة من الطلاب الدارسين تسجيل البيانات وإرسالها للوزارة مدون بها السنوات الدراسية والتخصصات التى يدرسون بها، حيث تم إعداد كشوف لموافاة وزارة التعليم العالى بها ودراسة موقف الطلاب، والبدائل المختلفة، حرصا على مستقبلهم.

وتواصلت الوزيرة، خلال اللقاء، مع نحو 60 من الطلاب المصريين فى مدينة "خاركوف"، لطمأنتهم لحين الوصول لآلية تحرك بأمان إلى الحدود حتى يتسنى مغادرتهم من أوكرانيا إلى دول الجوار، بعد تنسيق الجهود مع الخارجية المصرية وممثلى الجالية المصرية هناك.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم حرصها على الاطمئنان على الطلاب المغادرين من مدن مختلفة، أو الموجودين فى أماكن الاختباء، ومتابعة موقف الطلاب فى مدينة "سومى" والتى تضم عشرات الطلاب المصريين، للتنسيق مع ممثلى الجالية المصرية وانتظار تعليمات السفارة المصرية قبل التحرك حفاظا على حياتهم.

وأهابت وزيرة الهجرة بالمغادرين من دول وسط وشرق أوكرانيا أن يتفهموا الأمور، والالتزام بتعليمات الحظر والمخابئ، وعدم التحرك دون تنسيق مسبق، حرصا على سلامتهم، مؤكدة العمل على كافة المحاور بالتوازى وسط ظروف فى غاية الدقة والصعوبة.

وأضافت: "أننا نتابع أعداد المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الأكثر استقرارا، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية".

وثمنت وزيرة الهجرة دور السفارات المصرية فى دول جوار أوكرانيا، بتقديم تيسيرات للمصريين العابرين عبر الحدود من أوكرانيا فى تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أى مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة.

وخلال الاجتماع، أعرب الطلاب عن تقديرهم لاهتمام الدولة المصرية والمتابعة باستمرار، حتى وصولهم إلى المناطق الآمنة، أو التنسيق لتوفير ممرات آمنة، وضمان سلامة أبنائنا بالخارج.

وفى السياق ذاته، أوضح رموز الجالية وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار، حرصهم على متابعة موقف كل فرد مصرى فى المدن الأوكرانية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، لحل أى مشكلة قد تطرأ، مشيدين بتفهم الذين يتم مغادرتهم للموقف والتحلى بالهدوء والصبر، وأن هناك تقييما للموقف حسب ما يجرى فى كل مدينة.

وفى سياق متصل، جددت وزيرة الهجرة مناشدتها لأبنائنا فى أوكرانيا، الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، واللجوء إلى أماكن الإيواء فى المناطق الأشد خطرا، وكذلك التواصل المستمر مع السفارة المصرية ومع ممثلى الجالية، عند تحركهم، لحل أى مشكلة قد تواجههم، حتى يتم الوصول إلى المناطق الحدودية الآمنة، والالتزام بتوقيتات وتعليمات الحظر المعلنة، حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وأكدت الوزيرة أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، لافتة إلى أنها على تواصل مستمر مع كافة جهات الدولة وسفارات مصر فى الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنسيق تيسير عبور المصريين، وأنه تم إمداد ممثلى الجالية والطلبة المصريين فى أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة، وتنسيق الخروج الآمن.

وشددت وزيرة الهجرة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا تجاه أبنائها فى أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم سواء من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدة على عدم الانسياق خلف الشائعات التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف والسفارات المصرية فى دول الحدود والالتزام بالأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة بشكل فردى خاصة فى المناطق التى تشهد اشتباكات.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى كل رموز الجالية المصرية فى أوكرانيا وإلى ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج فى أوكرانيا، على كل جهدهم المبذول فى الوقت الراهن، موجهة باستمرار التواصل والتحرك لتلبية احتياجات الجالية والطلبة والتنسيق بين المجموعات لحين فتح مسارات آمنة.

وأهابت وزيرة الهجرة بأبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية أو غيرها من دول الجوار التواصل مع ممثلى الجالية المصرية، وموافاتنا بالأسماء وصور جوازات السفر، وتقييم الموقف بعد التواصل مع المسئولين والأوضاع على الأرض.

وفى ختام اللقاء، ثمنت وزيرة الهجرة دور خالد محمد، ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار فى أوكرانيا، وحرصه على عدم المغادرة إلا بعد الاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين هناك، وعودته بقرار شخصى، ليضمن وضع خبرته فى إدارة الموقف مع ممثلى الجالية.