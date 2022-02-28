فيفا ويويفا يقرران رسميا استبعاد منتخب وأندية روسيا من المشاركة بالبطولات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الاثنين، رسمياً تعليق مشاركات منتخب روسيا والأندية الروسية من مسابقة الفيفا وأيضا الاتحاد الأوروبى للعبة "يويفا" وذلك على خلفية الحروب الروسية ضد أوكرانيا.
وأصدر الفيفا بيانا رسميا ذكر فيه "بعد القرارات الأولية التي اعتمدها مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي نصت على اتخاذ تدابير إضافية، قرر فيفا و يويفا اليوم معًا أن جميع الفرق الروسية سواء كانت منتخب وطنى أو أندية، سيتم تعليقها من المشاركة في كل من بطولات الفيفا و يويفا حتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على هذه القرارات من قبل مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة التنفيذية للويفا، موضحا " كرة القدم متحدة ومتضامنة بشكل كامل مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل ملحوظ وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".
وبالتالى عقب هذه القرارات يتم استبعاد منتخب روسيا من خوض المرحلة الفاصلة من نهائيات كأس العالم 2022.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر فى وقت سابق فرض عزلة على روسيا وممثليها في المسابقات الدولية بسبب الحرب على أوكرانيا، وحرمان منتخباتها من اللعب على أرضها في مختلف المسابقات، وأبرزها تصفيات كأس العالم للمنتخب الأول.
وأصدر الفيفا بيانا رسميا (الأحد) قرر فيه عدم إقامة أى مسابقة دولية على أراضي روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا على أن تقام مبارياتها على أرض محايدة وبدون جمهور.
وأكد الفيفا في بيانه أن روسيا أو أى فريق يمثلها لن تشارك فى أى مسابقة دولية تحت اسم البلاد، بل ستكون مشاركتها تحت اسم "اتحاد كرة القدم في روسيا"، مع منع عزف النشيد الوطني لروسيا فى المباريات.
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