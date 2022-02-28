/682334/عضو-بتعليم-النواب-علينا-بالصبر-على-جهود-تطوير-المنظومة-التعليمية-فى-مصر

قال النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، ان التعليم هو قضية امن قومى وكان لابد من تطويره منذ عقود مضت ، لذا اوجه كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحديثه عن المشكلات المتراكمة ومواجهتها ومن ضمنها التعليم .

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كما اضاف المندوه ، خلال برنامج "صالة التحرير" على صدى البلد ،ان سبب الهجوم على التطوير من معظم اولياء الامور، يرجع الى انه خارج سياق ما تعودنا عليه ، وكان الغالبية تعتمد على الحفظ والاسئلة والاجابة بصيغة معينة ، ولو طرح السؤال بصيغة اخرى ، فيكون من خارج المنهج.

النائب حسام المندوه: من الظلم قياس قدراتنا بقدرات ابناءنا فى التعليم

كما اوضح المندوه، ان عقلية الاهالى وقدراتهم مختلفة كثيرا عن الجيل الحالى ، وابناءنا يعلمون اكثر منا فى التكنولوجيا والتطور الذى يشهده العالم ، وبالتالى من الظلم قياس قدرات ابناءنا على قدراتنا ، كما شاهدنا فى منهج رابعة ابتدائى.

الجدير بالذكر ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن تحديات الدولة المصرية وما تواجهها من تحديات وأعباء منذ عقود بملف التعليم المصري.

جاء ذلك خلال كلمته لاطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية مضيفا:" البلد دي بتاعتنا كلنا مش بتاعتي انا بس.. لما اتكلمنا عن تطوير التعليم الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لما مات.. أنتوا عايزين تعليم جيد ولا لا؟ الهدف من القعدة دي إننا نصارح بعض والناس تفهم اللي بيحصل".