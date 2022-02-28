بالفيديو.. عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

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نشر مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال خلال الفترة الماضية، وتحديدًا من بعد قرار منعه من الغناء الذي صدر في مطلع الشهر الجاري من نقابة المهن الموسيقية، عددًا من الفيديوهات له مع حسن شاكوش وهم يرقصون في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية على أنغام أغنياتهم الشعبية.

دوت الخليج يرصد رقص عمر كمال وحسن شاكوش في شوارع أمريكا على المهرجانات الشعبية

فيديو جديد لعمر كمال وحسن شاكوش في شوارع أمريكا

وشارك مغني المهرجانات عمر كمال جمهوره على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو جديد له وهو يرقص مع حسن شاكوش على أغانيه، في أحد الميادين في ولاية نيويورك الأمريكية، وعلق عليه وكتب:" تايم سكوير – نيويورك"، وكان قد صور الفيديو ونشره أولًا على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات تيك توك.

سخرية الجمهور من رقص عمر كمال وحسن شاكوش

توالت تعليقات السخرية من عمر كمال وحسن شاكوش، بعد نشر عمر كمال لفيديو لهما وهم يرقصون في شوارع أمريكا، فقالت واحدة من الجمهور:"الفقير لما يشوف الفلوس يتفرعن"، وقال آخر مستهزئنصا بشاكوش:"تحس الشاكوش بيعوم في الترعة"، وشارك آخر يتعجب مما يفعلوه في الشارع وقال:"ايه ياحبيبي انت وهو ده انتو بترقصو في فرح ف الغيط ولا ايه"، وفي نفس السياق قالت أخرى:"فضحتونا قدام الأجانب".

كما شارك عدد من متابعي حساب عمر كمال الرسمي على موقع إنستجرام، بتعبيراتهم عن محبتهم لهما، من خلال التعليق بايموجي القلب الأمر أو شعلت النار.

عمر كمال ينشر فيديوهات لجمهوره

أعاد مغني المهرجانات عمر كمال نشر عدد من فيديوهات جمهوره على إنستجرام، من خلال خاصية story، وكانت من بين الفيديوهات ما تم تصويره في حفلات زفاف أو حفلات تخرج، غير الفيديوهات التي قام الجمهور بتصويرها أثناء حضورهم حفلات عمر كمال وحسن شاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيديوهات أخرى قام عدد من متابعيه بتصويرها لأنفسهم وهم يغنون أغانيه وينشروها على حساباتهم الخاصة على موقع إنستجرام وتطبيق تيك توك؛ ليظهروا مدى حبهم وتعلقهم بأغاني المهرجانات الشعبية، خاصةً التي يغنيها عمر كمال، تُظهر الفيديوهات مدى تفاعلهم مع الغانية وأستمتاعهم بها.