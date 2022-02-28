/682338/الاتحاد-السكندري-يتعادل-مع-طلائع-الجيش-بالدوري-المصري

انتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1/1، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الاتحاد بهجوم كبير على مرمى طلائع الجيش، وحاولوا عدة محاولات حتى سجلوا الهدف الأول، ثم عاد طلائع الجيش ودخل المباراة، بعد إجراء عدة تبديلات صنعت الفارق لصالح الفريق، وسجلوا التعادل.

وأفتتح مابولولوا الأهداف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ثم تعادل أحمد سمير من طلائع الجيش في الدقيقة 71، بعد استلامه رائعة لينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، ويرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة رقم 14 في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبدالله نصيب

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، سيمبورى، بنجامين

الهجوم: مابولولو

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: مصفى الزنارى، خالد سطوحى، محمد ناصف، زولا

الوسط: مهند لاشين، عمرو السيسى، شيكا، ميدو جابر، كريم الطيب

الهجوم: فيكتورى

إيسترن كومباني يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب سيراميكا كليوباترا

حقق فريق إيسترن كومباني الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي جاءت على حساب سيراميكا كليوباترا.

انتهت أحداث مباراة إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد، لصالح ايسترن، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد صالح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء، عن طريق تصويبة من محمد صالح من علامة الجزاء على يمين محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ليعلن تقدم إيسترن كومباني بالهدف الأول.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز يرفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة السادسة، ليحتل المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الـ 12 بالمركز الحادي عشر.

خاض ايسترن كومباني 11 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، والتي نجح في تحقيق فوز وحيد والذي جاء اليوم أمام سيراميكا، فيما تعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 7 مباريات.