/682341/قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-مصر-المقاصة-بالدوري-الممتاز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الإسماعيلي ومصر المقاصة غداً في الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاصة في الدوري

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني.

خط الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - دييجو فرناندو - خالد النبريصي.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد ثلاثة نقاط، من أصل 10 مباريات، خفق فيها الدراويش من تحقيق الفوز، والتعادل في ثلاث مباريات، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة

حقق الجونة الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.

في المقابل أعتمد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الدراويش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر الإسماعيلي في الضغط على الجونة، ولكن لم يستطيع التسجيل، ليسجل الجونة هدم من هجمة مرتدة منظمة عن طريق خالد قمر يضع الكرة في الشباك بشكل مميز بعد انفراده بالمرمى.

وهاجم الإسماعيلي بعدها بقوة وأضعوا لاعبيوه أكثر من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة، في ظل تألق حاريس الجونة إسلام طارق.