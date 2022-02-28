قرب.. موعد أول أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك 2022

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تقترب على الأمة العربية والإسلامية مناسبة دينية مهمة لدي المسلمين وهي شهر رمضان الكريم 2022، حيث يبحث الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد أول أيامه، إضافة إلى البحث عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام، وتزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد أول أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك 2022، حتى يستطيع المواطنين وضع خططهم وبرامجهم الترفيهية خلال شهر شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

أول أيام عيد الفطر المبارك

ويحرص موقع دوت الخليج على تقديم خدمة مميزة للقراء على مدار اليوم، ومنها توفير معلومات حول موعد أول أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك 2022 فلكيًا، وفق مركز البحوث الفلكية، في السطور التالية:

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2022 ، يوم السبت الموافق 2\4\2022المقبل،كما يجري استطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة الموافق 1\4\2022، بدار الإفتاء المصرية عقب صلاة العشاء، ويتوقع أن تكون بداية الشهر الكريم، إما السبت أو الأحد.

ويكون شهر رمضان الكريم كامل لهذا العام 2022 – 1443، أي 30 يوما، ليكون يوم الأحد من 1ط5ط2022، هو المتمم لشهر رمضان «وقفة عيد الفطر» ويكون موعد عيد الفطر المبارك ، من يوم الاثنين 2 مايو 2022، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 4 من نفس الشهر.

ويستطلع هلال شهر شوال، السبت الموافق 30\4\2022، من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه بعد صلاة العشاء مباشرة.

وتستمر أجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام، بداية من الأحد الموافق 1 مايو، وحتى الأربعاء 4 مايو، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

ويستعرض موقع دوت الخليج الإجازات والعطلات الرسمية في العام الجاري 2022، وجاءت كالتالي:

يوم 25 إبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

1 مايو عطلة عيد العمال

30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

من 8 إلى 12 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

30 يوليو رأس السنة الهجرية

6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.