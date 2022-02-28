/682348/بعد--إسقاط-الدعوى-عنها-أسباب-تصدر-سعاد-الخولي-تريند-جوجل

تصدر اسم سعاد الخولي، جوجل تريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة سقوط دعوي جنائية بالتصالح عن سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية السابقة بعدما اتهمت بالكسب غير المشروع بقيمة 9000ألف جنيه.

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وكانت التحريات قد كشفت أن المتهمة حصلت لنفسها كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات مجهولة المصدر وجدت عن طريق زيادة كبيرة في ثروتها، الأمر الذي يتنافي مع مصدر دخلها، ومن خلال التحقيقات تبين أن الخولي استغلت وظيفتها واستولت علي الكثير من العقارات التي تعاملت معها، فضلا عن حصولها علي العديد من الهدايا والمبالغ المالية من المترددين علي جهات عملها، الأمر الذي أدي إلي زيادة بشكل لا يتناسب مع دخلها.

أسباب تصدر سعاد الخولي تريند جوجل

وكان قد صدر ضد سعاد الخولي في قضية أخرى حكما في قضية الرشوة عام 2019، بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بحقها سابقا، حيث قضت بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمها وعزلها من منصب نائب محافظ الإسكندرية ومصادرة مبلغ مالي.

وقضت المحكمة بإعفاء 5 متهمين آخرين من العقوبة في جرائم طلب وتلقي رشوة مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمي.

وفي 27 أغسطس 2017ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية سابقا، كما ألقت الرقابة القبض على كل من أيمن عبدالجواد بريك، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وشقيقه إدريس، والسيد إبراهيم عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوى خيرى فؤاد مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوي العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، والموظف أكرم عبدالمعطي مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية.

التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، كشفت وقائع الرشوة التي طلبتها وحصلت عليها الخولي من 5 متهمين آخرين، حيث حصلت من المتهم الثاني والثالث على مبلغ 20 ألف جنيه مصري ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها على سبيل الرشوة، علي أن تنهي إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، كما استولت علي العديد من الأموال من باقي المتهمين.

وبعد ثلاثة أشهر من التحقيق، وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 851 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سقوط دعوي جنائية بالتصالح عن سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية السابقة بعدما اتهمت بالكسب غير المشروع بقيمة 9000ألف جنيه.