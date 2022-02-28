/682355/محافظ-أسيوط-يناقش-تطوير-التكتلات-الاقتصادية-بالمحافظة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ان قرية النواميس بمركز البدارى شهدت ،اليوم الاثنين ، تنظيم فعاليات الحوار المجتمعى الاول الخاص بالتكتلات الاقتصادية “الحاصلات البستانية – الرمان وعسل النحل”، وذلك بقاعة الاجتماعات بقرية النواميس ، لتحقيق تنمية اقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و الممول من الحكومة المصرية ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

ويضم فى مرحلته الحالية محافظة اسيوط، جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة هبة البهيدي مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبدأت فعاليات الحوار بالافتتاح والترحيب بالحضور ثم التعريف بمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر واهداف مكون تنمية التكتلات الاقتصادية ثم عرض للوضع الحالى لتكتل “الحاصلات البستانية – الرمان وعسل النحل” ،ثم مناقشة عامة مع اعضاء جلسة الحوار المجتمعى والاستماع الى مقترحات الحضور ثم استعراض توجهات السوق المحلى والدولى ثم خارطة الطريق " ماذا بعد " .

تطوير الزراعة فى صعيد مصر

واشار أحمد ابوحطب اخصائى التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الى ان جلسة الحوار المجتمعى تحدث فيها الدكتورة هبة البهيدى والدكتور باسم عدلى وتضمنت الجلسة مناقشة سلسلة القيمة الحالية للتكتل وأهم المشكلات التى تواجه سلسلة القيمة والاسواق المحلية والعالمية الخاصة بتكتل “الحاصلات البستانية – الرمان وعسل النحل”، ومناقشة الخطوات القادمة الخاصة بتنمية وتطوير التكتل وذلك بهدف بناء رؤية مشتركة لكافة الاطراف المشاركة فى اللقاء من خلال التعريف بالمشروع ومراحل عمل مكون تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض الكتاب

أفتتح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب المعرض الفني والثقافي لطلاب كلية الطب و كذلك معرض الكتاب و المقام بكلية الطب و الذي ينظمه اتحاد طلاب الكلية، وذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ محسن محمود مدير رعاية الشباب بالكلية والطالب إسلام حسين حسن رئيس اتحاد طلاب الكلية ونائبه الطالب مصطفى أحمد شاكر وبمشاركة طلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية.

وخلال الافتتاح أعرب الدكتور شحاتة غريب عن إعجابه باللوحات الفنية والتشيكلية المعروضة وفضلاَ عن الأعمال الأدبية لنادي الأدب من القصائد الشعرية و الأدبية من حيث الإبداع و الأفكار و التصميم والألوان والبلاغة و جمال الأسلوب والتي تدل علي التميز والرقي والإبداع وما تتميز به لغتنا العربية الجميلة ، كما تفقد معرض الكتاب مشيداَ بقيمة وتميز الكتب المتاحة داخل المعرض والتي تغطي كافة التخصصات و المجالات و العلوم الأدبية والإنسانية.

مؤكداً في ذلك علي حرص إدارة الجامعة علي تبني ودعم المواهب المتميزة من أبنائها الطلاب وكذلك دعم كافة المعارض التي تقدم محتوى علمي متميز وهو ما يأتي انطلاقاً من دورها التنويري في المجتمع وإسهامها في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوي الفكري لدي طلابها من خلال توفير مصادر موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب والباحثين بأسعار زهيدة.