/682356/محلية-النواب-تواصل-زياراتها-الميدانية-لليوم-الثاني-واللجنة-توصي بسرعة-الانتهاء-من-مشروع-صيانة-وترميم-كنيسة-دير-القديسة-العذراء-بالمنيا

دوت الخليج

حيث تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، محطة صرف جبل الطير، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة فى المحافظة، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء تامر سع وقيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

محلية النواب تتفقد محطة صرف جبل الطير بمحافظة المنيا

وتقام محطة الصرف جبل الطير على مساحة 5 أفدنة و تبلغ التكلفه الاجماليه لها 160 مليون جنيه، وهى محطة معالجة ثنائية، ومخصص لها 470 فدان مساحة، وكفاءتها 7500 متر مكعب يومى، ويستفيد منها 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، بخلاف التوابع وهى قرى بنى خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرة.

وأوضح القائمون على تنفيذ المشروع، أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتم تخصيص 6 أفدنة لهذا الأمر، ليبلغ إجمالى مساحة المحطة 11فدان، كما سيتم تحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تخصيص 470 فدان لزرعها غابات سحرية تنمو على مياه صرف معالجة المحطة الثنائية، وسيتم صرف مياه محطة المعالجة الثلاثية فى نهر النيل.

وأضافوا أن المحطة سيتم الانتهاء منها خلال مدة سنة مقبلة، خاصة أن مركز سمالوط ضمن المراكز المدرجة في حياة كريمة، وأشاروا إلى أن إجمالى تكلفة المحطة بعد تحويلها من محطة ثنائية إلى معالجة ثلاثية ستكون 240 مليون جنيه.

كما كشفوا أن نسب التنفيذ فى المحطة والشبكات وصلت إلى 100% فى المحطة و40% للشبكات.

محلية النواب تتفقد محطة صرف جبل الطير بمحافظة المنيا كما تفقد الوفد البرلماني والمحافظ محطة رفع دير العذراء والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى بإنشاء خط طرد احتياطى لزيادة نسب الأمان نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات. ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان. وفد محلية النواب يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة بدير العذراء بجبل الطير بمحافظة المنيا

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مسار رحلة العائلة المقدسة بناحية دير العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة فى المحافظة، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

واستمع الوفد لشرح عن مسار العائلة المقدسة بمحافظة المنيا، والتى بدأت باستراحة الزوار على مساحة 600 متر مربع، ومنها إلى الممشي المؤدى إلى الدير بطول 800 متر، و2 بوابة ولاند سكيب ولوحات إرشادية وجداريات، حيث بلغت تكلفة تطوير ورفع كفاءة مسار العائلة المقدسة مبلغ 5 ملايين جنيها.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية الجداريات فى مسار العائلة المقدسة والمؤدى إلى الدير، واستمع لممثل وزارة السياحة الذي أكد أن مسار العائلة المقدسة يمر من خلال 8 محافظات على أرض مصر، بدأ بالفرما بشمال سيناء، ثم بلبيس بمحافظة الشرقية، ومنها إلى سمنود بمحافظة الغربية، ثم محافظة البحيرة ومنها إلى القاهرة، ثم إلى سمالوط بمحافظة المنيا، واختتمت العائلة المقدسة مسارها بمحافظة أسيوط. وواصل وفد اللجنة تفقده لمسار العائلة المقدسة، حيث زار المغارة التى اختبأ بها السيد المسيح وأمه العذراء، كما تفقد الوفد البرلماني فندق العائلة المقدسة.

وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، بسرعة الانتهاء من مشروع صيانة وترميم كنيسة دير القديسة العذراء بدير جبل الطير، والذى من المقرر أن ينتهى خلال شهرين، وشدد السجيني على أن اللجنة ستتابع الأمر وأن ينتهى فى موعده.

كما أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أن المحافظة ستتابع تنفيذ أعمال ترميم وصيانة كنيسة دير القديسة العذراء بدير جبل الطير. جدير بالذكر أنه تم إجراء أعمال تطوير لمسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لتكون جاهزة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم فور الانتهاء منها، حيث تم الانتهاء من تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، وتطوير الاستراحة لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين، والانتهاء من تطوير الطريق السياحي، والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، والانتهاء من تمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، وجارى العمل فى تطوير المجمع الأمني بجبل الطير والذي سيتم افتتاحه قريبا.

ويعد تطوير مسار العائلة المقدسة أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، ويحقق انتعاشة سياحية من خلال رحلات الحج، ودير جبل الطير بسمالوط يضم كنيسة السيدة العذراء مريم إحدى الكنائس الأثرية.

ورافق وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نواب محافظة المنيا: مجدى ملك، ومحمد نشأت العمدة، وإيهاب رمزى، وتوحيد تامر، وسلوى أبو الوفا، وحسام أبو زيد.