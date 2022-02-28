مستشار الرئيس للصحة: انحسار إصابات كورونا.. وأوميكرون قلت شراسته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك انخفاضا فى عدد حالات كورونا على مستوى الأعداد الرسمية وغير الرسمية، معلقا: "كلها بتقل".





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عدد الحالات التى تدخل المستشفيات أو الرعاية المركزة فى تناقص، متابعا: "نحن فى فترة انحسار للحالات الكتيرة الشديدة اللى كانت موجودة الفترة الماضية". واستطرد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: "إحنا أحسن بكتير من دول كتيرة"، منوها بأن هناك زيادة فى عدد التطعيمات وهناك وعى قومى فى هذا الموضوع، كما قلت شراسة أوميكرون والمتحورات الأخرى.

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