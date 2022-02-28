مستشار الرئيس للصحة: نشهد إنحسارا فى حالات كورونا.. وأوميكرون قلت شراسته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر بدأت تشهد انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وبات ذلك ملحوظا بالنسبة للأرقام الرسمية المعلنة، كما أن استيعاب المستشفيات يشهد انخفاض وكذلك بالنسبة لحالات الرعاية المركزة.

وأضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أن مصر تعتبر فى مرحلة الحصار للحالات الشديدة المصابة بكورونا فى الفترة السابقة، مردفا بالقول: "نحن أفضل بكثير من دول أخرى بالعالم، ولكن يجب زيادة التطعيمات باللقاحات، ونشر الوعى القومى للالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأكمل: "أوميكرون قلت شراسته عن الأنواع الأخرى والمتحورات الأخرى لكورونا، ونتمنى أن تشهد الفترة المقبلة انحسارا أكثر لهذا المرض".

وبالنسبة لاستراتيجية تنمية الأسرة والتى تهدف لضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، قائلا: "شرفت أن أكون فى الفترة السابقة فى مناقشة القضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضرت الاجتماعات المختلفة، حتى وصلنا اليوم لإعلان هذه الاستراتيجية".

وتابع: "لدينا احتياطى كبير من السلع وليس هناك مشكلة فيه، ومصر أنشأت الفترة السابقة العديد من الصوامع الحديثة لاستيعاب الأقماح، بجانب اهتمام الدولة بتوفير احتياطى جيد من المستلزمات الطبية، وكافة هذه الجهود تصب فى صالح رعاية الأسرة المصرية مستقبلا"، مستكملا: "كل ما نتمناه أن تكتفى كل أسرة بطفلين أو طفل، حتى نستطيف الزيادة السكانية، لكى لا يؤثر ذلك على حصة كل مواطن وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والدخل القومى”.