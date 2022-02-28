أستاذ علم اجتماع سياسى : الدراما والسينما خاطبوا الحماقة في المشاهد وعليهما...

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه نظرة ثاقبة في عرض المشكلات خلال كلمته اليوم خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن بعض الأغنياء يدعون أنهم أغنياء ويبالغون في الزواج حيث إن العروسة تشتري 30 بطانية و50 ملاية.

وأضافت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الرؤية الشعبية في القرى حول الإنجاب مخالفة للرؤية العلمية للدولة، وهذا من شأنه يضرب مشروعات التنمية.

وأردفت أن الطبقة المتوسطة المصرية قديمًا كانت تفرض رؤية حاول أن تكون منتجًا وليس مستهلكًا، وتتعلم وتثقف نفسها، أما الآن طلاب الجامعات مشغولون بالهواتف

ولفت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن الطبقة المتوسطة بدأت تنهار في سبعينيات القرن الماضي، عندما سافروا للخليج.

وأوضحت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الهرم السكاني في فرنسا مقلوب وكبار السن يبدأون عند الـ 40 عامًا.

وأكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الدراما والسينما خاطبوا الحماقة في المشاهد وعليهما دور كبير في بناء الإنسان

واختتمت أن الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي لم يحقق هدفه في توعية المواطنين بالزيادة السكانية وعليهم الاعتذار، موضحة أن الصين والهند عالجتا قضية السكان بقوة.