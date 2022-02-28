حسام المندوه : المعلم يحتاج تدريب وتطوير التعليم قضية أمن قومي

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن التعليم قضية أمن قومي، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه قدرة كبيرة في عرض القضايا المهمة وانتقادها من أجل الوصول لحل لها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشوار المصري الحالي لتطوير التعليم، تأخرنا في البدء فيه.

وأردف الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هناك مقومات كبيرة لمشروع تطوير التعليم المصري ولكن نهايته طيبة جدا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه من غير المعقول قياس قدرة الطالب بقدرة ولي أمره، موضحا أن الطالب أذكى عنصر في العملية التعليمية، والمعلم يحتاج تدريب.

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