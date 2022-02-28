/682353/خبير-إقتصادى-لابد-من-خفض-معدل-الإنجاب-حتى-يلمس-المواطن-ثمار-الإصلاح-الاقتصادى

قال الدكتورعمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولى السابق، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، فى غاية الأهمية ، والمواطن ربما لم يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادى وحصد ثمار التنمية، وذلك قد يكون أمر طبيعي فى ظل معدل الإنجاب المتزايد ، ويجب على المسئولين والجهات المعنية ترجمة كل الخطوات التنموية التى تتخذها الدولة إلى المواطن البسيط ، ومعايشته للواقع الذى نمر به والصراع القائم فى العالم الآن وتأثيره على الدولة المصرية .

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كما أضاف صالح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"على صدى البلد ، أننا فى مصر لم نتعود على سرعة وتيرة الحياة ،ولكن الآن الأمور تسير بشكل أفضل كما نشاهد الرئيس السيسي فى دعوته دائما بانجاز المشروعات التنموية والاهتمام بعامل الوقت والزمن ، وكانت المشاكل الكبيرة مدفونة ، والارادة السياسية لم تكن موجودة عكس ما نعاهده الان، وبالتالى لابد أن نكون داعمين لكل الخطوات التى تتخذها الدولة ،وأن نعمل مع الدولة جنبا إلى جنب بنفس الوتيرة السريعة ، ولابد من خفض معدل الإنجاب ، حتى يلمس المواطن ثمار التنمية الاصلاح الاقتصادى ، لان الزيادة السكانية اكثر عدو للتنمية.

الرئيس السيسي: الزيادة السكانية هى الخصم الحقيقي للتنمية

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال فعاليات المشروع القومى للأسرة المصرية، على سلبية الزيادة السكانية، وأنه يلتقى بعديد من المواطنين ويعبرون عن غضبهم بشأن فرص العمل لأولادهم قائلا:" الناس بتقابلنى وتقولى احنا زعلانين منك والواحد فيهم عنده 6عيال".

ولفت الرئيس السيسى إلى أن هذه السلبية هى الخصم الحقيقى، خاصة أحنا كدولة وضعها ليس الأفضل قائلا:" أنا مش لاقى أكل ومش عارف أشغل أسكن .. أى حد يروح المرج والمطرية والخصوص ويشوف الدنيا على الأرض والسلبية اللى وصلتنا فى أننا بنهد منازل كتير عشان نعمل طريق الناس تعرف تمشى".