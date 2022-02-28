/682357/الخميس-المقبل-هاني-شاكر-يحيى-حفل-غنائي-في-مهرجان-دندرة

نشر الفنان هاني شاكر صورة على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، يعلن بها عن وجوده في محافة قنا يوم الخميس القادم، ليحي حفل ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء.

دوت الخليج يرصد إعلان هاني شاكر عن مشاركته في مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

هاني شاكر في قنا بمهرجان دندرة

وشارك هاني شاكر جمهوره على إنستجرام، بصورة البوستر الرسمي لحفل هاني شاكر الغنائي في قنا، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، يوم الخميس القادم، الموافق 3 مارس، الساعة 6 مساءًا، بصحبة أوركيسترا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وكل هذا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار.

وشارك متابعي هاني شاكر على موقع إنستجرام، وأعربوا عن سعادتهمبهذا الحفل وحماسهم له، من خلال وضع قلوب حمراء في التعليقات على صورة البوستر الرسمي للحفل.

مفاجآت الدورة الثانية من مهرجان دندرة بمحافظة قنا

كشف قريبًا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى وزيري عن مفاجأت عديدة سيتمتع بها متابعي مهرجان دندرة لعام 2022، والمقام خلال أيام 3، 4 و5 مارس المقبل، وممنها فتح سراديب أثرية تحت الأرض وغرف جانبية لم يتم فتحها للجمهور من قبل، وأيضًا تجهيز بعض العروض الضوئية، إلى جانب العروض الفنية والغنائية التي يقدمها نجوم الموسيقى والغناء على المسرح، وأتيح ذلك بعد الفروغ من أعمال الترميمات في معبد دندرة، ضمن مسيرة الدولة للترميمات الأثارية، والكشف عن العديد من خبايا موروثات أجدادنا الفراعنة.

هاني شاكر يشارك جمهوره بأحدث أعماله عبر إنستجرام

أعتاد الفنان هاني شاكر على نشر أغزاء من أعماله وأغنياته الجديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كما فعل في أغنيات اللبوم الذي صدر مؤخرًا، ومشاركته جزء من أغنية "سألتك"، وأغنية "بعد حبك" مع جمهوره ومتابعيه على الإنستجرام، كما نشر منذ أيام جزء من أغنية "كل اللي داريته".

حصلت العنية على إعجاب الجمهور، الذين أعربوا عن هذا من خلال التعليقات، من بينهم الفنان رضا إدريس، الذي كتب له:" ياحبيبي ياغالي شكرا وحشتني يا دولة الفن والفنانين الأصيل والجميل"، وعلقت واحدة من الجمهور تقول:" الله على الفن والزمن الجميل وامير الغناء واحساسه الراقي".