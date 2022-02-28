/682358/انتهاء-انتخابات-نقابة-المحاميين-بالغربية-خليل-يحسم-مقعد-النقيب-بطنطا

أعلنت منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا، برئاسة المستشار الدكتور رضا محمد جعفر، فوز المحامي محمد خليل بمنصب نقيب المحامين بغرب طنطا بعد حصوله على 990 صوتاً، بفارق أكثر من 100 صوت عن أقرب منافسيه النقيب السابق فرج سعيد فرج الذي حصل على 875 صوت. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بغرب طنطا، قد انتهت من عملية فرز الأصوات، في مختلف اللجان البالغ عددها 12 لجنة موزعة على المحاكم التابع لغرب طنطا، وتم تجميع الأصوات الصحيحة 2612 صوت واستبعاد الأصوات الباطلة 23 صوت، وبلغت نسبة التصويت، 35٪، وبلغ عدد الحاضرين 2635 عضو جمعية عمومية، وعدد الأصوات الصحيحة 2612 ، وعدد الأصوات الباطلة 23 ، وحصل المرشح محمد خليل رزق على 990 صوتاً، بينما حصل المرشح فرج سعيد فرج على 875 صوت.

وكانت قد أغلقت في الخامسة مساء اليوم، عملية التصويت في انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، لاختيار نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الراحل جلال شلبي والذي توفى منذ ٣ شهور. وشهدت عملية التصويت اليوم توافد عدد كبير من المحامين على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت ٣٥ ٪، وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة، وتحت إشراف قضائي، برئاسة المستشار الدكتور رضا محمد جعفر، بمعاونة عدد من أعضاء النيابة الإدارية. وتنافس على منصب نقيب المحامين بغرب طنطا ٦ مرشحين هم النقيب السابق فرج سعيد فرج عبد العزيز، ومحمد خليل فتحي رزق أمين عام النقابة في المجلس الحالي، وعماد حامد من محامين محكمة بسيون، وهشام رضا حسان من محامين محكمة كفرالزيات، ومحمد عبد الفتاح جُنح من محامين محكمة السنطة، ومنال الخضر من محامين محكمة طنطا.

انتخابات نقابة المحاميين بالغربية

وكانت نقابة المحامين العامة، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية الشاغر، وتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، وتلقت النقابة العامة الطعون والتظلمات والتنازلات في الفترة من 30 يناير الماضي حتى 2 فبراير 2022، الجاري وتم الفصل في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 6 فبراير 2022.

وشهدت الانتخابات منافسة قوية وشرسة بين المرشحين للفوز في الانتخابات، كما كثف المرشحون من تربيطاتهم مع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في محاكم طنطا وكفر الزيات وبسيون والسنطة.

وبلغ عدد اللجان الفرعية 12 لجنة انتخابية منها 3 لمحامين مركز طنطا و3 لمحامين أول طنطا، ولجنتين لمحامين ثان طنطا، في مجمع محاكم طنطا، ولجنة في محكمة السنطة، ولجنة في محكمة زفتى، ولجنتين في نادي كفر الزيات الرياضي، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت نحو 7173 محام، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم البدء في عملية التصويت في التاسعة صباحاً وانتهت في الخامسة عصراً وأجريت بعدها عملية فرز أصوات مختلف اللجان في مقر النقابة بمجمع محاكم طنطا، وإعلان اسم النقيب الجديد.