فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته بعنوان «دمعة»

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية دمعة للفنان فضل شاكر من ألبوم بجامل ناس

وتعد أغنية «دمعة» ثالث أغنيات البوم فضل شاكر الجديد،وهي من كلمات أحمد ماضى، ألحان زياد يوسف، توزيع عمر صباغ، ويقول مطلعها: «شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ، إلا الخوف والحرمان والقسيي، ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة،

وقلبي مثل الشمعة.. يدوب ويحترق فييّ.

فضل شاكر يطرح أغنية بجامل ناس

وكان قد طرح فضل شاكر أول ىاغنيات ألبومه باسم بجامل ناس، من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، والتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر ليحيى يوسف ، والهندسة الصوتية للمهندس محمد المقهور.

وتقول كلماتها:

بجامل ناس وبضحك عادي واتكلم

كان مفيش فى قلبى وجع وبتالم

وبتعامل كانى سليم وعال وتمام

وراضى بجرحى يمكن منه اتعلم

ولو فضفت يعنى الناس هيهتمو

ده كل واحد شايل ومعبى من همه

وجواه جرح يمكن زى ومخبيه

تشوفه الناس تقول مبسوط ويتخمو

وبتظاهر ماهو الظاهر

مبيبينش ايه جوه

وفى الايام دى لو شاطر

تخبى الدمعه بالقوه

ده أقرب حد لو شافك

بتبكى هيبكى اضعافك

وهيطبطب على كتافك

وهيقولك مسيرها تروق

فأحسن حاجه تتجمل

فى سكه كدبتك كمل

وخبى الدمعه واتحمل

وضعفك ميشوفوش مخلوق

بحاول ابان سعيد دايما وبتعمد

وبعرف امتى اخلى مشاعرى تتجمد

بمثل طب وايه يعنى اما اكون كداب

عشان ميبانش حزنى وقلبى متعود

اهو احسن مااشكى واضعف وابكى واتكسر

ومش مستنى حد بجرحى يتأثر

سيبو اللى فى قلبى مدارى فى خروجه عذاب

ساعات الضعف فى الايام دى بيخسر.

أغنيات فضل شاكر

وكان قد طرح فضل شاكر أيضا أغنية قاعد مكانا، والتي تحكي عن شخص لم يعد مع حبيبه، ولكن يكن له كل الوفاء، حتى أنه لايزال يجلس في نفس المكان الذي كان يجمعهما فيما قبل، لما يذكره بكل الذكرايات التي بينهم.

وتعد الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان إسلام زكي ، توزيع ، مكس و ماستر : أحمد حسام وإلهامي الدهيمه.