معلمة الدقهلية المعتدى عليها لـ مساء dmc: دعم الرئيس حافز لمحاربة الغش

جدة - نرمين السيد - قالت وداد حمدى، معلمة الدقهلية المعتدى عليها، بعد منعها الطلاب من الغش، إنها شعرت بالسعادة بعد استشهاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالواقعة وإحساسه بالمعلمين خلال احتفالية اليوم، متابعة: "فى أسر عايزين ولادها تنجح بمجهودها، وأهالى تانية على النقيض لديها الدرجة والمجموع أهم شىء بغض النظر عن الطريقة".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذى تقدم الإعلامية إنجى القاضى على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن رسالة الرئيس تؤكد على ضرورى الاستمرار فى محاربة الغش، كما تعتبر رسالة دعم للمعلمين، متابعة: "المفروض نراعى ربنا فى شغلنا وناخد بإيد الناس اللى تعبت ونوصلهم لهدفهم، والطلاب الضعاف المفروض يجتهدوا". وأشارت إلى أن الزيادة السكانية مؤثرة جدا على التعليم، مضيفة: "المفروض نراعى ده، وكل ما كان عدد الأولاد أقل كلما قدرنا نتابعهم، اللى عنده اثنين مش زى اللى عنده 4 أو أكتر".

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