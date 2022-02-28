بدء الدراسات السريرية للقاح المصرى الثانى لكورونا غدا

جدة - نرمين السيد - يشارك فى المؤتمر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

وكان وزير التعليم العالى والبحث قد أعلن فى 14 نوفمبر الماضى بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية لاول لقاح مصرى (كوفى فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على 72 متطوعا، الذى تم إنتاجه من قبل علماء المركز القومى للبحوث.