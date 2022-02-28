وفاة عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

توفى منذ قليل النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا. وكتب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ونتقدم لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء وصادق المواساة داعين المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

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