إصابة سيد عبد الحفيظ بفيروس كورونا

اُصيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا، في إجراء مسحة مؤخراً خرجت نتيجتها إيجابية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضع عبد الحفيظ للعزل نظراً للبروتكول الطبي، وبناء على ذلك تخلف عن السفر للإسكندرية مع الأهلي استعداداً لمباراة فاركو غداً، بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة فاركو ساعياً عن الفوز، لإستعادة صدارة الدوري، بعدما أحتل بيراميدز الصدارة بعد الفوز في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بهدف نظيف.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري

1 – بيراميدز 23 نقطة

2 – الأهلي 22 نقطة

3 – سموحة 22 نقطة

4 – الزمالك 19 نقطة

5 – المصري 15 نقطة

6 – فيوتشر 15 نقطة

7 – فاركو 15 نقطة

8 – الجونة 14 نقطة

9 – الاتحاد السكندري 13 نقطة

10 – إنبي 13 نقطة

11 – سيراميكا كيلوبترا 12 نقطة

12 – غزل المحلة 12 نقطة

13 – البنك الأهلي 11 نقطة

14 – طلائع الجيش 9 نقاط

15 – المقاولون العرب 8 نقاط

16 – مصر المقاصة 8 نقاط

17 – الإسماعيلي 3 نقاط

18 – إيسترن كومباني 3 نقاط.

صن داونز يفوز على الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.