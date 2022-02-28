/682374/وزيرة-الهجرة--هناك-تواصل-مع-وزير-التعليم-العالى-لحل-أزمة-الطلاب-المصريين-بأوكرانيا-بعد-العودة-لمصر

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، التواصل مستمر والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية مع أعضاء الجالية المصرية باوكرانيا ، وعقد لقاءات بشكل دورى مع ممثلى الجالية بالمدن المختلة باوكرانيا عبر تطبيق "زووم"، وهناك متابعة للمصريين الذين تحركوا ناحية الحدود للعبور الى رومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا ، بالاضافة الى موقف الطلاب فى المناطق الشرقية التى تشهد توترا.

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كما اكدت مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " على صدى البلد، ان الجميع بخير ، وقامت بالاطمئنان عليهم ، وأن الدولة لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها ، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية وتوجيهات بتقديم كافة اوجه الدعم لهم حتى تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى مصر.

كما اوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ان ما يقلق الطلبة هو وضعهم الدراسي بعد عودتهم من اوكراينا ، وتم التواصل مع وزير التعليم العالى وارسال بيان باسمائهم والجامعات التى يدرسون بها ،لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشانهم .

واشارت مكرم ، الى الشائعات التي تظهر في وسط الأزمات والتى اعتدنا عليها ، مستشهدة بخبر موت طالبة مصرية في أوكرانيا والذي يعد خبر غير صحيح حيث انها ما زالت على قيد الحياة وهي جزائرية ونطلب السلامة للطلاب المصريين والعرب بأجمعهم هناك.

يوجد جامعات في اوكرانيا غير معترف بها في مصر

ونوهت ان مشكلة دراستهم تمثل عائقا كبيرا، بسبب عدم الاعتراف ببعض الجامعات الاوكرانية في مصر، وتم التواصل مع وزير التعليم العالي بشان هذا الامر.

ووجهت الشكر لرئيس الجالية المصرية وممثل مركز الهجرة مع الدراسيين المصريين في اوكرانيا والاهتمام البالغ الذين قدموه بشان المصريين المتواجدين هناك واصدار التوصيات والنصائح المستمرة لهم.