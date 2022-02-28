رسمياً.. ريجبور سونج مديراً فنياً لمنتخب الكاميرون

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أعلن نارسيس مويل كومبي، وزير الرياضة الكاميروني، اليوم الإثنين، تعيين، النجم السابق، ريجبور سونج، مدربا لمنتخب الأسود.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كومبي في مؤتمر صحفي اليوم "بناء على تعليمات عالية المستوى من رئيس الجمهورية، تم استبدال المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو بريجبور سونج".

كما أشار اتحاد الكرة الكاميروني في بيان له إلى إنهاء التعاقد مع كونسيساو، بعد فشله في الفوز بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها البلاد.

وحل "الأسود" في المركز الثالث بكأس الأمم بالفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي نتيجية 3-3.

منتخب الكاميرون بأمم إفريقيا 2021

ويعد سونج من ركائز الجيل الذهبي للكاميرون الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2000 و2002، وعمل مدربا مساعدا للمنتخب الأول، وتولى مسؤولية المنتخب الأولمبي الكاميروني في 2018.

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على الكاميرون دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق ركلات الترجيح، بعد حسم لتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد منتخب الكاميرون لمباراتين حاسمتين ضد الجزائر، يومي 25 و29 مارس المقبل، في الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022.

الاتحاد الدولي يعلن إقصاء روسيا من ملحق تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إخراج منتخب روسيا من ملحق تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأصدر الاتحاد الدولي "الفيفا" بيانا مشتركا مع الأوروبي "يويفا" إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخب روسيا مع نظيرة البولندي، في الدور الأول من الملحق بتصفيات كأس العالم 2022، والتي يواجه فيها الفائز منهم مع الفائز من الطرف الأخير بين جمهورية التشيك والسويد.