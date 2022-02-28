/682384/نائب-وزير-الصحة-لشئون-السكان-مشروع-تنمية-الأسرة-يعبرعن-مدى-إرادة-الدولة-لضبط-الزيادة-السكانية

قال الدكتورطارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى رسائل هامة اليوم اثناءخلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وركز على اهم المشكلات التى تواجه الدولة المصرية وضروة مواجهتها وهى الزيادة السكانية.

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واضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " على شاشة الحياة ، ان البرنامج الذى تم الاعلان عنه اليوم الى ضبط النو السكاني وتمكين اقتصادى للسيدات لتحقيق الاستقلالية المالية عبر تدريب 2 مليون سيدة ، ووجود نظام حوافز مشروط سيكون له مردود فى حال تنفيذه ، ومن شانه تغيير فكرالسيدات تجاه زيادة الانجاب، بحيث يكون هناك وثيقة تامين يتم صرف مزايها التامينية عند 45 سنة شريطة انجاب طفلين فقط.

الجدير بالذكر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اكد أن محاربة الفقر والجهل يتطلب الاتحاد من الجميع، مضيفا:" الفقر عكسه الغنى، والتخلف عكسه التقدم والازدهار وذلك لن يتحقق الا بوجود ارادة حقيقية وهذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يعد ركيزة لتحرك الدولة نحو التنمية ".

الرئيس السيسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ركيزة لتحرك الدولة نحو التنمية

جاء ذلك خلال اطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، متابعا:" الاستقرار الحقيقي اسبابه رضا المجتمع .. وهو ما نعمل لأجله جميعا.. ولكن عدد السكان الحالي، الزاعة ما تكفهوش والمدرسة ما تكفهوش والطريق ما يكفهوش.. وبالتالي انت جايبه عشان تعذبه".