مبادرة الكشف الطبى قبل الزواج لـ مساء dmc: نستهدف مليون و800 فرد سنويا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد حسن منسق مبادرة الكشف الطبى قبل الزواج، إن المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين المقبلين على الزواج وجميع حالات الزواج سنويا بمعدل مليون و800 فرد.





وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن هناك إقبال من قبل المواطنين على المبادرة من أجل الوصول إلى جيل خالى من الأمراض، كما يتم تقديم المشورة للمتقدمين للمبادرة.

وأوضح أن المبادرة تقدم حزمة من الخدمات الصحية للمقبلين على الزواج والكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، مؤكدا أن الفحوصات تتم فى منتهى السرية والخصوصية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفريق الطبى لرفع وعى المواطنين، وأهمية تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفل أو اثنين لرعايتهم بشكل جيد، لافتًا إلى أن المبادرة متواجدة فى 27 محافظة.