وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن هناك إقبال من قبل المواطنين على المبادرة من أجل الوصول إلى جيل خالى من الأمراض، كما يتم تقديم المشورة للمتقدمين للمبادرة.
وأوضح أن المبادرة تقدم حزمة من الخدمات الصحية للمقبلين على الزواج والكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، مؤكدا أن الفحوصات تتم فى منتهى السرية والخصوصية.
وأشار إلى أنه يتم تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفريق الطبى لرفع وعى المواطنين، وأهمية تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفل أو اثنين لرعايتهم بشكل جيد، لافتًا إلى أن المبادرة متواجدة فى 27 محافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة الكشف الطبى قبل الزواج لـ مساء dmc: نستهدف مليون و800 فرد سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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